Si chiude con l'arrivo in prestito di due calciatori la lunghissima campagna trasferimenti estiva in casa Cavese. Il club metelliano ha ufficializzato il tesseramento del terzino sinistro Francesco Semeraro e dell'attaccante Yuri Senesi.



Semeraro, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Roma prima di accasarsi all'Ascoli. Con le giovanili giallorosse è stato protagonista nelle ultime stagioni con la maglia della Primavera, collezionando anche importanti presenze in Youth League. Quest'anno, ad Ascoli, ha giocato nella gara di Coppa Italia contro il Perugia.



Maggiore esperienza nei campionati dei “grandi”, invece, per Senesi. L'attaccante classe 1997, impiegabile sia da centrale che da esterno, ha già giocato per tre stagioni in Serie C tra le fila dell'Olbia, prima di passare la scorsa estate al Venezia in Serie B. In precedenza, per lui, due annate da under in Serie D con la maglia del Cynthia.



Cresce intanto l'attesa per la seconda uscita stagionale degli aquilotti. La formazione di mister Modica rifinisce oggi la preparazione in vista del big match contro il Bari di Gaetano Auteri. La corazzata pugliese è chiamata a riscattare la delusione dell'anno scorso per la mancata promozione in cadetteria.



L'incontro sarà diretto da Andrea Colombo della sezione di Como; assistenti Alberto Zampese e Andrea Torresan di Bassano del Grappa; quarto uomo Luca Angelucci di Foligno