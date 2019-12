​Cavese-Reggina sabato 11 gennaio ore 20.45 Vibonese-Cavese domenica 19 gennaio ore 17.30 Cavese-Teramo domenica 26 gennaio ore 17.30 Paganese-Cavese sabato 1 febbraio ore 20.45 Cavese-Catania domenica 9 febbraio ore 17.30 Avellino-Cavese domenica 16 febbraio ore 17.30 Cavese-Bari domenica 23 febbraio ore 17.30 Cavese-Rende mercoledì26 febbraio ore 18.30 Casertana-Cavese sabato 29 febbraio ore 20.45 Cavese-Potenza domenica 8 marzo ore 17.30 Rieti-Cavese domenica 15 marzo ore 17.30 Cavese-Sicula Leonzio domenica 22 marzo ore 15.00 Catanzaro-Cavese mercoledì25 marzo ore 20.45 Cavese-Viterbese domenica 30 marzo ore 17.30 Monopoli-Cavese domenica 5 aprile ore 17.30 Bisceglie-Cavese sabato 11 aprile ore 17.30 Cavese-Virtus Francavilla domenica 19 aprile ore 15.00 Ternana-Cavese sabato 25 aprile ore 15.00

Prezzi popolari per i tifosi della Cavese che seguiranno gli aquilotti nel match in trasferta con la Virtus Francavilla. I tagliandi sono acquistabili al costo di 6,50 euro (compresi diritti di prevendita) presso la Cartoleria Tirreni in corso Mazzini a Cava de' Tirreni. La prevendita si chiuderà alle 19 di domani, sabato 7 dicembre.Intanto, la Lega di Serie C ha ufficializzato date e orari per le gare del girone di ritorno degli aquilotti. Questo il programma, che prevede due turni di mercoledì e quattro turni al sabato: