Cavese, prima squadra in standby: i baby in semifinale di Primavera 3

Mentre tutto tace sul fronte prima squadra, dopo la mesta retrocessione in Serie D, in casa Cavese tutte le attenzioni sono puntate sulla formazione Berretti, che si è arrampicata fino alle semifinali nazionali del campionato Primavera 3.

I baby aquilotti, al termine della stagione regolare, sono risultati secondi nella graduatoria nazionale, alle spalle dell'Arezzo - anche in questo caso la prima squadra è retrocessa - e davanti a Cesena e Perugia. La final four è in programma allo stadio “Fratelli Sentimenti” di Bomporto, in provincia di Modena.

Venerdì mattina, con inizio alle 10.30, la Cavese Berretti sfiderà il Cesena, mentre alle 17.00 si giocherà Arezzo-Perugia. La finale si giocherà domenica 20 giugno alle 10.30. In caso di parità al 90', si andrà direttamente ai calci di rigore.