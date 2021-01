Quattro assenti alla ripresa degli allenamenti per la Cavese. Ancora in bacino di carenaggio i vari De Vito, Nunziante, Germinale (nella foto) e De Rosa. Inizia una settimana importante, che culminerà con un importante scontro diretto. Domenica pomeriggio al Simonetta Lamberti arriverà il Bisceglie, formazione contro cui la Cavese ha ottenuto finora l'unica vittoria in campionato.

Si riparte dai pochi progressi visti in campo a Vibo Valentia, con l'attenuante - non certo di poco conto - di una squadra ricostruita quasi per intero durante la finestra invernale di calciomercato. Una finestra che per gli aquilotti non è ancora chiusa, tenendo conto dei rumors che continuano a circolare nelle ultime ore. Tutti inerenti possibili nuovi innesti.

L'ultima voce riguarda il terzino Antonio Natalucci, classe 2000, di proprietà della Triestina ma passato - dopo tre spezzoni di gara con gli alabardati - in prestito al Novara in questa prima parte della stagione. Coi piemontesi Natalucci ha collezionato otto presenze nel girone B di Serie C, in gran parte da titolare. Il giovane calciatore ha doppia cittadinanza e vanta anche apparizioni con la Nazionale della Repubblica Dominicana.

