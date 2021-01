«Oggi meritavamo il pareggio e forse pure quello ci sarebbe stato un po’ stretto». Sasà Campilongo non nasconde il rammarico dopo la sconfitta di misura della Cavese ad Avellino.

Il tecnico sottolinea la qualità degli avversari ma, proprio in virtù di questa, non ha altro che elogi per i suoi ragazzi: «Hanno offerto una prestazione di grande personalità. Siamo venuti qui a fare la partita e avremmo meritato di più. Ci manca anche un rigore nettissimo - afferma il trainer di Fuorigrotta, ex di turno - e non so perché l’arbitro non se la sia sentita di concederlo».

La rete dei lupi è maturata su un errore del giovane Granata, classe 2000, all'esordio in biancoblu dopo essere arrivato già da un bel po' alla corte di patron Santoriello. «Il ragazzo non va assolutamente condannato per quella defaillance. Domenica scorsa contro il Palermo avevamo meritato di perdere, ma oggi posso recriminare perché abbiamo fatto una grande prestazione e ci è mancato un pizzico di fortuna».

Quella fortuna che secondo Campilongo occorrerà alla Cavese «per cambiare marcia. Abbiamo sprecato occasioni importanti con Bubas, De Paoli e nel finale con Germinale. Abbiamo anche ricevuto i complimenti da parte dell’Avellino e credo che la mia squadra abbia mostrato grande personalità. Da qui dobbiamo ripartire per il prosieguo del nostro cammino, anche se sappiamo che non sarà facile».

Sfortunatissimo il terzino De Vito. L'ultimo acquisto degli aquilotti, subentrato a inizio ripresa a Granata, ha rimediato un brutto infortunio dopo mezz'ora di gioco: «Credo sia un problema di menisco e non di legamenti - ha concluso Campilongo -. Speriamo di recuperarlo presto».

