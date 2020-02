E' stata pubblicata la classifica relativa al minutaggio degli under per ciascuna delle 60 società di Serie C, fino alla 21esima giornata del campionato. Per ciò che concerne il girone C, la regina nell’impiego dei giovani, con quasi 400mila euro portati a casa, è la Cavese, forte dei cinque under schierati di cui due di proprietà (Nunziante ed il portiere). Sul podio c'è la Paganese, vista la politica votata allo schieramento di giovani italiani nati dal ’98 in poi per ricevere i contributi della Lega Pro. Una politica che, anche sul piano dei risultati, quest'anno rispetto alle precedenti stagioni sta dando i propri frutti, con la squadra azzurrostellata fuori dalla zona calda della classifica. Ottava in graduatoria la Casertana, mentre l'Avellino addirittura figura fra le nove squadre che rinunciano a tale contributo.



Questa la classifica aggiornata: 1. Cavese euro 395.864,41; 2. Rende euro 238.078,57; 3. Paganese euro 234.736,89 euro racimolati); 4. Bisceglie euro 206.149,79; 5. Viterbese euro 193.331,69; 6. Monopoli euro 142.310,73; 7. Vibonese euro 140.592,00; 8. Casertana euro 129.025,67; 9. Virtus Francavilla euro 128.998,46; 10. Picerno euro 11.272,44; 11. Avellino, Bari, Catania, Catanzaro, Potenza, Reggina, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana euro 0,00. Ultimo aggiornamento: 19:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA