Cavese, rientri importanti a Caserta; Campilongo: «Occorre dare il 120%»

«Tornare a giocare è il modo migliore per ricordare Antonio Vanacore e per farlo felice». Sasà Campilongo fa ancora fatica a trattenere l'emozione parlando del compianto vice allenatore della Cavese. Anche alla vigilia dell'ennesima gara fondamentale per gli aquilotti.

A Caserta il trainer di Fuorigrotta - indimenticato centravanti dei falchetti dal 1989 al 1992 - chiede ai suoi ragazzi di «trasformare in agonismo la tristezza e la rabbia per la perdita di Antonio. Domani avremo di fronte una squadra che sa giocare a calcio, con un allenatore molto preparato. A noi manca da troppo tempo una vittoria, che ci permetterebbe di scrollarci di dosso tutte le ultime vicissitudini. Sarebbe un segnale forte per noi e per la città».

Massima fiducia nel gruppo e in particolare negli atleti più esperti, chiamati a dare un ulteriore contributo in termini di responsabilità: «Vista la classifica, dobbiamo dare il 120% per tirarci fuori da questa situazione. Abbiamo bisogno di due-tre vittorie di fila per dare un senso al nostro lavoro e al nostro campionato».

Ancora out Lancini, Pompetti e Marzupio, che si sono negativizzati ma non hanno ancora ottenuto l’idoneità medica per tornare in campo. Squalificati De Franco e Matera, la Cavese ritrova Scoppa, Calderini e Bubas, per i quali resta comunque l'incognita relativa alla condizione atletica. Campilongo è chiamato alla massima oculatezza nelle scelte, tenendo conto che tra calendario già stilato e recuperi da disputare, gli aquilotti giocheranno praticamente ogni tre giorni fino al prossimo 18 aprile. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati per la sfida con la Casertana.

PORTIERI: 12 D’Andrea, 22 Paduano, 41 Kucich

DIFENSORI: 2, Matino, 3 Ricchi, 16 Senese, 28 Nunziante, 36 Semeraro, 42 Gega, 44 Natalucci

CENTROCAMPISTI: 4 Scoppa, 8 Favasuli, 15 Cuccurullo

ATTACCANTI: 10 De Rosa, 17 Gatto, 18 Montaperto, 31 Calderini, 35 Senesi, 40 Bubas, 45 Gerardi

