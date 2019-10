Due recuperi importanti in prima linea per la Cavese in vista della gara interna contro il Rieti. Mister Campilongo ritrova infatti Russotto e Addessi, importanti alternative offensive per una squadra che è reduce da un periodo di magra in fatto di gol. Un solo centro nelle ultime quattro partite, in trasferta contro il Rende, prima delle due gare con Casertana e Potenza, terminate a reti inviolate.



Gli aquilotti dovranno ancora fare a meno dei vari Lulli, Marzorati e Stranges, con questi ultimi due oramai sulla via del completo recupero dopo i rispettivi problemi fisici. Campilongo ha lavorato molto sulla testa dei suoi: il pareggio ottenuto in casa della capolista Potenza ha resitituito entusiasmo al gruppo, che ha dimostrato compattezza in campo così come già accaduto contro la Casertana.



Si dovrà però evitare di sottovalutare il Rieti, reduce da due vittorie consecutive, l'ultima delle quali contro una Viterbese che da tempo viaggia in zona playoff a dispetto dei reatini. © RIPRODUZIONE RISERVATA