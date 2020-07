La Cavese ha ufficializzato in serata l'accordo con Giacomo Modica. Il trainer di Mazara del Vallo torna alla guida degli aquilotti dopo l'interregno di Checco Moriero e Sasà Campilongo. Modica avrà al suo fianco il suo staff tecnico di “fedelissimi”, con cui aveva già lavorato nella precedente esperienza metelliana e nella scorsa stagione alla guida della Vibonese.



L'allievo di Zdenek Zeman riprende in pratica da dove aveva lasciato: per lui un contratto biennale, con scadenza dunque nel 2022, che presuppone dunque una certa progettualità. Quella lasciata in sospeso la scorsa estate, quando fu lo stesso Modica a rifiutare uno staff di collaboratori completamente imposto dalla società.



In carriera, dopo le esperienze da vice del tecnico boemo sulle panche di Fenerbahçe, Roma, Napoli e Cagliari, Modica ha preso la sua strada, avviando una lunga gavetta che lo ha portato alla guida di Celano, L’Aquila, Melfi, Cosenza, Lecco e Messina, prima appunto di Cavese e Vibonese.

