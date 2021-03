Cavese, scelta la «bolla anti-Covid»: da oggi gruppo a San Gregorio Magno

Una contromisura per provare a isolare i tesserati non coinvolti nel focolaio Covid scoppiato da un paio di settimana in casa Cavese. La società ha infatti optato per la cosiddetta “bolla anti-Covid”, trasferendo il gruppo a San Gregorio Magno in attesa che ci siano notizie migliori relativi ai tanti tesserati risultati positivi ai tamponi dei giorni scorsi.

La squadra, a ranghi ridottissimi, ha sostenuto nel pomeriggio di oggi il primo allenamento al Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio. E fino a novità sanitarie, le sedute di lavoro si svolgeranno lì rigorosamente a porte chiuse.

Dopo i due rinvii contro Potenza e Ternana, il calendario riserva in questo weekend un ulteriore riposo forzato agli aquilotti di Campilongo, dovuto all'esclusione del Trapani dal campionato. Per la prossima settimana sono previsti intanto nuovi cicli di tamponi per tutti i tesserati di prima squadra.

