In attesa di un big in attacco, la Cavese rimpingua ulteriormente la pattuglia di giovani a disposizione del tecnico Giacomo Modica. Il club ha in primis ufficializzato l'arrivo dal Napoli dell'esterno sinistro Karim Zedadka, franco-algerino classe 2000.



Cresciuto nel vivaio del Nizza, nell'estate del 2018 è stato prelevato dal club di patron De Laurentiis. Sul suo curriculum, 42 presenze tra campionato e Coppa Italia Primavera, oltre a 4 apparizioni in Youth League.



Prossimo alla firma anche un centrale di centrocampo. Si tratta di Marco Pompetti, anch'egli classe 2000, di proprietà dell'Inter. Passato anche per le giovanili di Pescara e Sampdoria, il giovane mediano è reduce da un'esperienza in Serie B con la maglia del Pisa. Proprio coi nerazzurri, ha giocato da titolare in Coppa Italia nella gara del 30 settembre scorso contro la Juve Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA