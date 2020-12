Cavese orfana di Senesi anche a Torre del Greco. L'attaccante esterno tornerà dunque disponibile dopo le festività natalizie, costringendo mister Maiuri a scelte quasi obbligate in prima linea nel turno infrasettimanale con la Turris. Più abbondanza e maggiori scelte negli altri reparti, nonostante le assenze dei vari Migliorini, Forte, Zedadka e Oviszach.

Il tecnico degli aquilotti elogia il cammino della Turris finora in campionato, «mentre noi abbiamo naso e bocca sott'acqua. Ma non possiamo pensare a quel che fanno gli altri; andremo a giocarci la partita mettendo anima e cuore, provando a guadagnarci ulteriore serenità».

L'ottima prova con il Teramo, che pure ha fruttato un solo punto, lascia margini di ottimismo a un Maiuri che chiede ai suoi di andare a giocare «con la giusta fame. La Cavese può dare molto di più e al momento non siamo per niente contenti. Voglio una grande partita dai miei giocatori».

Il che vorrà dire scendere in campo con l'obiettivo di vincere e non di avere il “braccino corto” alla ricerca del punticino: «Vogliamo chiudere l’anno in maniera giusta, valorizzando con una vittoria i tre pareggi consecutivi».

Qui di seguito la lista completa dei convocati per la sfida, in programma domani alle 20.45 allo stadio Amerigo Liguori.

PORTIERI: 1 Bisogno, 22 Paduano, 38 Russo

DIFENSORI: 2 Matino, 3 Ricchi, 13 Marzupio, 17 Tazza, 26 Cannistrà, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro

CENTROCAMPISTI: 5 Lulli, 8 Favasuli, 15 Cuccurullo, 21 Matera, 31 Esposito, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 7 Russotto, 9 De Paoli, 10 De Rosa, 18 Montaperto, 20 Germinale, 37 Vivacqua

