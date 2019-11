Nuovo stop disciplinare per Emmanuele Matino. Il difensore della Cavese ha raggiunto cinque ammonizioni con quella subita nella gara contro la Viterbese. Dovrà dunque stare fermo un turno, saltando la gara interna contro il Monopoli del grande ex Peppe Fella.



L'attaccante, dopo esser stato scaricato la scorsa estate dal club metelliano, sta confermando in Puglia gli ottimi numeri collezionati con la Cavese. Nove le reti finora realizzate, in gran parte decisive, utili a portare il Monopoli al secondo posto della graduatoria nel girone C di Serie C.



Gara tosta dunque per gli aquilotti, reduci però dall'importante blitz di Viterbo, che ha interrotto il lungo digiuno e, soprattutto, ha restituito un po' di fiducia ai ragazzi di Sasà Campilongo dopo le recenti prestazioni negative. © RIPRODUZIONE RISERVATA