Cavese, si recupera con il Potenza: out Calderini, due rientri in difesa

Matino squalificato, Calderini indisponibile, Lancini e Marzupio al rientro. Sono queste le novità in casa Cavese in vista della gara con il Potenza, recupero della ventisettesima giornata nel girone C di Serie C. Ennesimo crocevia fondamentale per i ragazzi di Campilongo, chiamati al successo per nutrire ancora speranze di evitare la retrocessione diretta in Serie D.

Il gap dalla Vibonese, quintultima in classifica, è attualmente di 15 punti ma per gli aquilotti c'è ancora possibilità di poter agganciare il Bisceglie e di ridurre le distanze anche dalla Paganese. Il Potenza, chiamato a un vero e proprio tour de force nel mese di marzo, è uscito sconfitto solo due volte, per mano delle prime due della classe Ternana e Avellino. Poi solo pareggi e vittorie per i lucani di patron Caiata, che si sono tirati provvisoriamente fuori dalla griglia playout.

I metelliani devono invece invertire la rotta sul piano mentale, oltre che dei risultati. Il calendario non è certo agevole, tenendo conto delle avversarie da affrontare dopo il recupero di domani. Ma mollare con sette gare ancora da giocare è fuori da ogni logica. E passa in secondo piano anche ogni discorso relativo alle possibili scelte che Campilongo farà domani dal primo minuto. Qui di seguito la lista completa dei convocati.

Portieri: Kucich, Paduano, Russo

Difensori: De Franco, Gega, Lancini, Marzupio, Natalucci, Nunziante, Ricchi, Semeraro, Senese

Centrocampisti: Cuccurullo, Favasuli, Lulli, Matera, Scoppa

Attaccanti: Bubas, De Rosa, Gatto, Gerardi, Montaperto, Senesi