I numerosi acquisti degli ultimi giorni hanno anticipato la ripresa del lavoro di sfoltimento della rosa in casa Cavese. L'abbondanza in prima linea ha portato all'addio di Domenico Germinale. L'attaccante ex Benevento lascia la maglia biancoblu e si accasa, a titolo definitivo, alla Vis Pesaro.

In una stagione e mezza a Cava de' Tirreni, Germinale ha collezionato 33 presenze e 7 reti in campionato. Particolare la situazione vissuta nell'annata in corso, con un lungo periodo trascorso “fuori lista” durante la gestione tecnica di Giacomo Modica, prima del reintegro voluto da Vincenzo Maiuri.

Lascia la Cavese anche il giovane centrocampista Alessandro De Luca: il classe 2001 è sceso in Serie D e si è accasato al Giugliano.

