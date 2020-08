Arriva l'ok definitivo per il ritorno allo stadio Simonetta Lamberti per le gare ufficiali. Termina dunque l'esilio della Cavese, ospite nella scorsa stagione dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, in attesa dei lavori di restyling dell'impianto di corso Mazzini.



La Commissione Infrastrutturali, Sportivi e Organizzativi ha dato parere favorevole in vista della stagione 2020-21. Parere favorevole che era arrivato anche dalla Covisoc per tutto ciò che concerne la documentazione allegata alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C.



Intanto, dal punto di vista della squadra, oggi è previsto un ulteriore ciclo di tamponi per i tesserati biancoblu. I protocolli anti-Covid sono scattati la scorsa settimana, quando è emerso un caso di contagio che ha costretto la società a rinviare la partenza per il ritiro pre-campionato di Nusco. © RIPRODUZIONE RISERVATA