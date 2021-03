Cavese, stabilite le date dei recuperi: non migliora la situazione «positivi»

La Lega di Serie C ha fissato le date in cui la Cavese dovrà recuperare le due gare non disputate causa Covid. Due mercoledì consecutivi in campo per gli aquilotti, che il 31 marzo affronteranno il Potenza allo stadio Simonetta Lamberti e il 7 aprile renderanno visita alla capolista Ternana.

In particolare, il march coi lucani seguirà di pochi giorni il turno interno con il Catania, mentre la gara esterna di Terni seguirà l'altra trasferta con la Virtus Francavilla. Un importante tour de force, dunque, per gli aquilotti di Sasà Campilongo, che avrà enorme importanza per il prosieguo della rincorsa salvezza.

Intanto, non arrivano notizie di miglioramenti relative al focolaio Covid esploso nel club metelliano nelle scorse settimane. L'ultimo ciclo di tamponi non ha segnalato nuovi casi di positività, ma il numero di tesserati alle prese col virus resta ancora a quota 25 tra calciatori, staff tecnico e dirigenza.

