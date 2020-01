Brutte notizie per la Cavese. Il portiere Matteo Kucich, uscito dal campo nel corso della vittoriosa gara contro la Reggina, ha subito una lesione del legamento collaterale e crociato del ginocchio destro, con associata lesione meniscale. Stagione praticamente finita per l'estremo difensore classe 1998, che ha collezionato 6 presenze nel torneo in corso con la maglia degli aquilotti.



Provvidenziale dunque si è rivelato il rientro di Alessandro D'Andrea dal prestito alla Fidelis Andria. Per lui, subito l'esordio contro la Reggina. Un battesimo di fuoco, conclusosi con la porta inviolata al culmine di una grande prestazione degli aquilotti contro la capolista.



Intanto, la società si farà carico di risarcire i danni provocati dai tifosi ad alcuni sediolini del settore Tribuna allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La riparazione avverrà già in questi giorni, in tempo per il prossimo impegno casalingo della Juve Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA