Sfatare il tabù delle gare casalinghe. Questo è il diktat in casa Cavese, dopo il buon pareggio ottenuto in trasferta a Lentini contro il quotato Catania. Gli aquilotti ospiteranno domenica la Virtus Francavilla con il chiaro obiettivo di cancellare, finalmente, quel fastidiosissimo “zero” relativo ai punti ottenuti al Simonetta Lamberti.

Sette sconfitte su sette finora, una delle quali subita a Castellammare di Stabia contro la schiacciasassi Ternana. Oltre alla capolista, in trasferta contro i metelliani hanno ottenuto bottino pieno Vibonese, Bari, Viterbese, Monopoli, Foggia e Casertana.

Maiuri continua a lavorare sulla testa del gruppo, rinfrancato dal pari di domenica scorsa, ma chiamato a dare una sterzata definitiva domenica. La Virtus Francavilla è reduce da una serie positiva di tre pareggi (Catanzaro, Foggia e Teramo) e una vittoria (Avellino) contro formazioni di tutto rispetto. Per la Cavese, però, c'è poco da fare distinzione tra gli avversari da affrontare vista la posizione di classifica. Il match di domenica sarà diretto dal signor Emanuele Frascaro di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cavotta (Città di Castello) e Stefano Camilli (Foligno) e dal quarto uomo Giuseppe Vingo di Pisa.

Intanto, ufficializzati gli orari delle gare con Teramo e Turris, entrambe in trasferta e valide rispettivamente per sedicesima e diciassettesima giornata. Contro gli abruzzesi la gara sarà anticipata a sabato alle 17.30; al Liguori di Torre del Greco, per il turno infrasettimanale del 23 dicembre, il fischio d'inizio è fissato per le 20.30.

