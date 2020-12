Una lunga serie di assenti in casa Cavese, in vista della trasferta di Lentini contro il Catania. Tra reduci dal Covid e altri infortunati, salteranno la gara con gli etnei i vari Russo, Nunziante, Oviszach, Zedadka e Forte. Mister Maiuri dovrà sceglie tra 24 atleti la formazione di partenza, chiamata per l'ennesima volta a un tentativo di riscatto dopo una sconfitta.

Il ko interno contro la Casertana ha provocato un vero e proprio terremoto in casa biancoblu, culminato con la sfuriata televisiva del patron Santoriello, il faccia a faccia tra squadra e tifosi e la nota al vetriolo degli ultrà contro il presidente.

Insomma, un clima di forte pressione sugli aquilotti, alla vigilia della gara contro un avversario che non ha certo bisogno di presentazioni. «Su di noi - ha spiegato Maiuri - avverto la pressione per il raggiungimento di un risultato che manca da tanto e che vogliamo ottenere. Ma dobbiamo evitare paure, cercando di giocarcela come l’abbiamo preparata in settimana. La pressione è comunque un concetto relativo; i calciatori devono avvertire la pressione di dover applicare in campo tutto quello che abbiamo studiato e provato negli allenamenti».

Il tecnico ha dribblato domande sul comunicato della Curva Sud Catello Mari, sottolineando comunque che «in una situazione di classifica come la nostra è logico aspettarsi contestazioni. Sappiamo di essere tutti in discussione perché la classifica è obiettivamente deprimente, per i tifosi ma anche per noi che andiamo in campo. Ma allo stesso tempo dico che magari, non guardando la classifica, potremmo evitare di perdere le certezze che abbiamo acquisito finora sui mezzi a nostra disposizione. Ai tifosi voglio dire che non abbiamo paura di niente e metteremo tutta la determinazione per tirarci fuori dalla situazione attuale».

Quella etnea sarà una trasferta tosta, «contro una formazione costruita per un campionato importante, ma non andremo a fare una partita da vittima predestinata. Abbiamo pregi e limiti, ma dobbiamo comunque giocarci la nostra gara e ricavare il massimo che il campo ci concederà. Guardiamo in faccia l’avversario con grande umiltà - ha concluso Maiuri -, ma non dobbiamo farci condizionare dalle differenze di classifica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA