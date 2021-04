Cavese, tris inutile nel recupero: vittoria al Lamberti con la Turris

La Cavese si aggiudica il match di recupero con la Turris. Corallini battuti per 3-0, in una gara ininfluente ai fini della classifica. Lo scorso weekend la stagione aveva già emesso i verdetti definitivi per entrambe le formazioni, con la Turris aritmeticamente salva e la Cavese condannata alla retrocessione diretta in Serie D con 180 minuti di anticipo.

Al Simonetta Lamberti parte meglio la squadra di Caneo, che con Boiciuc impegna l'estremo biancoblu Russo. Poi la Cavese colpisce con un rapido uno-due a metà frazione. Il vantaggio è firmato su punizione da Pompetti, che finalmente trova la via della rete su calcio piazzato dopo i legni colpiti nelle giornate precedenti. Il raddoppio è invece opera di Gerardi.

Prima dell'intervallo da registrare un botta e risposta, con Russo reattivo su Alma e Barone pronto sul tentativo di Gerardi. Nella ripresa altro botta e risposta, con Gerardi da una parte ed Esempio dall'altra che falliscono ottime opportunità di andare a referto.

Poco prima della mezz'ora Bubas arrotonda il punteggio, fissando il risultato finale sul 3-0.