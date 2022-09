Cavese, Troise annota i progressi: «Più costanti ma ancora poco cinici»

Un successo in rimonta ottenuto al culmine di una gara tosta, ma sicuramente meno complicata rispetto a quella d'esordio con l'Altamura. L'analisi del successo esterno della Cavese contro l'Afragolese punta tutto sui progressi degli aquilotti rispetto alla prima uscita di campionato.

«Partita sofferta ed equilibrata per lunghi tratti - ha affermato Emanuele Troise, trainer dei metelliani -. L’Afragolese ci aspettava, noi abbiamo provato a trovare spazi ma non siamo stati bravi a creare occasioni nitide da gol. Ci è mancato l'ultimo guizzo negli ultimi venti metri per sbloccarla. Ma va sottolineato lo spirito che hanno messo in campo i calciatori; rispetto alla gara con l’Altamura siamo stati più costanti nei ritmi e dobbiamo continuare a crescere in questo senso».

Troise punta tutto sulla necessità di maggiore concretezza sotto porta: «In questo momento ci accompagnano i risultati, ma la squadra può e deve ancora crescere tanto sotto tutti i punti di vista. In particolare mi aspetto più cattiveria sotto porta. Abbiamo tanta qualità e tante alternative a disposizione, quindi c’è bisogno di maggiore convinzione».