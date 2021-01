La Lega di Serie C ha reso note date e orari delle prime dieci giornate del girone di ritorno, a partire dal penultimo weekend di gennaio. Tour de force nel mese di febbraio, con ben sei incontri in programma dei quali due fissati su turni infrasettimanali.

Alla decima giornata è previsto il turno di riposo per la Cavese, in virtù dell'esclusione del Trapani dal campionato di Serie C girone C. Qui di seguito il calendario completo degli impegni degli aquilotti.

1^ GIORNATA: Vibonese Cavese, 24/1 ore 15.00

2^ GIORNATA: Cavese-Bisceglie, 31/1 ore 17.30

3^ GIORNATA: Bari-Cavese, 3/2 ore 17.30

4^ GIORNATA: Cavese-Paganese, 7/2 ore 15.00

5^ GIORNATA: Viterbese-Cavese, 13/2 ore 15.00

6^ GIORNATA: Cavese-Juve Stabia, 16/2 ore 17.30

7^ GIORNATA: Monopoli-Cavese, 21/2 ore 15.00

8^ GIORNATA: Cavese-Potenza, 27/2 ore 15.00

9^ GIORNATA: Ternana-Cavese, 3/3 ore 20.30

10^ GIORNATA: Riposo

