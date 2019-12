La Cavese saluta oggi il 2019 con una doppia seduta. Dopo il lavoro mattutino, la squadra biancoblu si è ritrovata sul prato del Simonetta Lamberti per la seconda parte del programma stilato dallo staff di mister Campilongo. Lunga pausa a cavallo di Capodanno per gli aquilotti, che riprenderanno a sudare il prossimo 4 gennaio.



La tabella di marcia per i primi giorni del 2020 prevede una doppia seduta appunto per sabato 4 gennaio e per domenica 5. Un nuovo stop nel giorno dell'Epifania, poi si torna al classico programma settimanale da martedì 7 gennaio, in vista del delicatissimo turno interno contro la schiacciasassi Reggina, dominatrice incontrastata finora del girone C di Serie C.



La pausa del campionato durerà fino al weekend del 12 gennaio e dunque ci sarà subito spazio per il lavoro di calciomercato per il club di patron Santoriello. La dirigenza, su input del tecnico, ha già individuato i correttivi da apportare, alla luce anche di ciò che emerso dalle gare del girone d'andata.



Errori individuali, imputabili in gran parte all'inesperienza, hanno spesso condannato la Cavese a raccogliere meno rispetto a quanto realmente meritato sul campo. Il cammino fino al giro di boa ha visto risultati altalenanti per gli aquilotti, capaci di prestazioni eccezionali contro Potenza, Monopoli, Catanzaro e Ternana, salvo poi riuscire a battere il solo Rende tra le ultime della classe.



La classifica al momento vede i metelliani a metà strada tra la zona playoff e la parte rossa della graduatoria, distanziate rispettivamente di tre e cinque punti. Riassestato l'organico, adattandolo meglio alle idee di mister Campilongo, la Cavese ha dato ampiamente prova di potersi giocare tutte le proprie chance per rientrare nel lotto della post-season promozione. © RIPRODUZIONE RISERVATA