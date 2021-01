Nico Bubas la scorsa settimana, Alessandro Gatto oggi. La Cavese ingaggia una nuova pedina per l'attacco, prelevando a titolo temporaneo dal Catania l'atleta classe 1994.

Con la maglia degli etnei ha collezionato poche presenze nella prima parte della stagione, non trovando mai la via del gol. Sicuramente meglio nella passata stagione, con i 7 centri realizzati con la casacca del Bisceglie, eguagliando il “personal best” fissato nell'annata 2016-2017 tra le fila del Monopoli.

Seconda punta di ruolo, Gatto può adattarsi bene anche da centravanti. Il nuovo attaccante della Cavese vanta esperienze nei settori giovanili di Lecce e Verona, oltre a 20 presenze in Serie B con le casacche di Modena (3) e Salernitana (17 condite da 1 gol). In Campania, oltre che con i granata, Gatto ha giocato anche tra le fila della Juve Stabia in Serie C.

Intanto la squadra ha ripreso oggi gli allenamenti dopo il ko interno con il Palermo. Da valutare le condizioni del centrocampista Cuccurullo, uscito malconcio dal match di sabato e in dubbio per il derby di Avellino.

