Un altro reintegro in gruppo dopo quello di Germinale. La Cavese ha ritrovato il centrocampista Matera, elemento di qualità per un reparto che in tante circostanze ha evidenziato carenze in termini di esperienza. Un rientro in gruppo salutato con favore dallo stesso tecnico Maiuri, che ha comunque escluso un possibile lancio tra i titolari, «perché il calciatore ha bisogno ancora di tempo per ritrovare la condizione e mettersi al pari dei compagni».

Domani al Lamberti arriverà la Casertana, «uno scontro salvezza secondo quanto dice la classifica - sottolinea Maiuri, ex tecnico dei falchetti -. Mi aspetto un avversario che verrà ad aggredirci “alti”, ma in settimana abbiamo lavorato per prepararci proprio su questa caratteristica dei nostri avversari. L'obiettivo è quello di fare la partita, trovare maggiore incisività davanti senza però perdere gli equilibri tra i reparti».

Il trainer degli aquilotti ha chiesto ai suoi di «ripartire da quanto di buono abbiamo fatto nella gara di Catanzaro, puntando a correggere i difetti emersi. Lì però ho visto una Cavese che ha tenuto bene il campo contro un avversario di valore. La mia squadra - ha concluso Maiuri - ha la cifra caratteriale per poter approcciare alla sfida di domani con la giusta cattiveria agonistica».

