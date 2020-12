«Sono contento di aver mosso la classifica, anche se avremmo meritato di più. E sono contento soprattutto di aver visto una squadra più serena». C'è un pizzico di ottimismo in più nelle parole di Vincenzo Maiuri al termine della gara tra Catania e Cavese.

Alla luce del periodaccio, contraddistinto anche dalle contestazioni dei tifosi e dalla sfuriata del presidente contro il calciatori, gli aquilotti hanno interpretato positivamente il match, al cospetto di un avversario ostico. E alla fine, ai punti, avrebbero pure meritato di più, così come conferma lo stesso allenatore della Cavese.

«Una partita ben giocata, con una buona occupazione del campo con e senza palla. Bravi i calciatori a riportare il lavoro che abbiamo fatto in settimana. Abbiamo dilapidato varie occasioni, ma il “braccino corto” è dipeso forse dal momento che stiamo vivendo».

Lucido il tecnico anche nel difendere il portiere Luca Bisogno, protagonista della “topica” che ha regalato il vantaggio al Catania. «Ci tiene tantissimo alla causa, questa è la sua squadra del cuore. E questi errori possono aiutarlo a crescere ulteriormente. In generale, comunque, per come è andata la partita, senza voler sembrare presuntuoso, forse abbiamo fatto qualcosa in più per il Catania. Due punti persi sicuramente, ma al momento anche il punto ci serviva come il pane».

