Un turno di squalifica dopo l'espulsione subita nella gara con la Viterbese. La Cavese perde il fantasista Russotto per il derby esterno con la Juve Stabia, in programma giovedì al Romeo Menti di Castellammare.

Russotto, ammonito nella prima frazione per un calcione a un avversario, ha rimediato il secondo giallo a causa di una evitabilissima protesta nei confronti del direttore di gara. Il fantasista ex Napoli e Catanzaro aveva già saltato le prime due gare di campionato con Vibonese e Bari, per un residuo di squalifica della passata stagione.

Per il derby di giovedì tornerà in panchina il tecnico Modica, così come tornerà a disposizione il portiere D'Andrea, che hanno scontato domenica scorsa il turno di squalifica rimediato a margine della partita con la Paganese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA