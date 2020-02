Infermeria super-affollata in casa Cavese alla vigilia della gara con l'Avellino. Una serie di infortuni muscolari priverà mister Campilongo di numerose alternative in tutti i reparti. Con l'aggiunta di tre assenze per squalifica che portano a ben undici elementi la lista degli assenti.



Sul piano disciplinare, saranno fermi D'Andrea, Marzorati e Russotto. La lista dei “marcanti” visita, oltre ai lungodegenti Kucich, Addessi e Rocchi, comprende De Rosa, Lulli, Favasuli, Badan e Cesaretti. Quest'ultimo si è fermato per un problema alla schiena; per tutti gli altri c'è da fare i conti con fastidi muscolari: distrazione per De Rosa e Lulli, soleo per Favasuli, lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Badan.



Un'ecatombe, insomma. Dunque, mister Campilongo sarà costretto a scelte obbligate, soprattutto in difesa dove il “pacchetto” è completato da Francesco Romano, classe 2001, alla prima convocazione in prima squadra. Qui di seguito la lista completa dei presenti ad Avellino.



Portieri: 12 Bisogno, 22 Paduano, 37 Abibi

Difensori: 2 Polito, 13 Marzupio, 25 Spaltro, 26 Matino, 27 Romano, 28 Nunziante, 38 Ricchi

Centrocampisti: 4 Castagna, 17 Mirante, 21 Matera, 33 Bulevardi, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 9 Cernaz, 11 Sainz-Maza, 18 Germinale © RIPRODUZIONE RISERVATA