Felice Scotto, allenatore in seconda della Cavese, ha esordito sulla panca biancoblu contro il Catanzaro in luogo dello squalificato Vincenzo Maiuri. Al termine della gara del Ceravolo, il vice ha comunque elogiato la prestazioe della squadra.

«Per come è andata la partita forse avremmo potuto portare a casa un punto. Però se questo è lo spirito dei ragazzi, sono convinto che con il lavoro riusciremo a ottenere punti e a risollevarci dall’attuale situazione di classifica».

Dal punto di vista tattico Scotto sottolinea che in campo la Cavese ha cercato di creare «maggiore densità nella zona centrale del campo, lasciando più spazio ai loro esterni che comunque partivano da lontano rispetto alla nostra porta. Potevano contare su un elemento come Carlini, forse il miglior trequartista della Serie C. È comunque un peccato, perché solo un loro “eurogol” ha rotto gli equilibri».

Nell'undici di partenza la Cavese presentava Favasuli nell'insolita posizione di playmaker, pur essendoci due registi di ruolo a disposizione. Una scelta dettata «dalla grande esperienza di “Ciccio”, che è un calciatore polivalente e può giocare anche da regista. La sua sagacia tattica gli ha permesso di fronteggiare bene Carlini, che di solito crea sempre spunti offensivi, ma che a noi non ha mai creato grattacapi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA