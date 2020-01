Una vittoria con valore triplo per Campilongo. La Cavese batte a domicilio la Vibonese e aggancia il trenino playoff. Ma per il tecnico il successo al Razza ha un sapore ancora più speciale. Perché arriva da ex di turno, nel giorno delle 200 panchine in Lega Pro per il tecnico, ma soprattutto nel giorno in cui si celebra San Catello.



Dedica speciale al “Leone” Mari al termine della gara di Vibo Valentia. Spaltro piazza la zampata vincente nella ripresa, dopo un primo tempo in cui è stata la Vibonese a menare le danze, creando però poche occasioni nitide da gol, solo nella prima frazione.



Gli aquilotti hanno dato prova di grande maturità dopo il successo contro la capolista Reggina. Una vittoria che avrebbe potuto provocare qualche volo pindarico da parte dei biancoblù, che hanno invece tenuto alta la concentrazione centrando il secondo successo di fila.



Le cose migliori nella ripresa per l'undici di Campilongo: una rovesciata di Germinale, una gran parata di Greco su Cesaretti e il tocco vincente di Spaltro, sugli sviluppi della punizione calciata da Russotto e corretta da Germinale.



La classifica vede ora gli aquilotti a quota 28, in piena bagarre per un posto utile a entrare nella post-season promozione. Ci sarà però poco tempo per festeggiare. Mercoledì si torna già in campo per il recupero del turno pre-natalizio rinviato per lo sciopero della Serie C. Biancoblu impegnati in trasferta contro il Picerno, reduce dal ko interno di ieri contro la Viterbese.