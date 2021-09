Cavese, Zielski in prestito dal Genoa: allenamenti anche a Castel San Giorgio

Prova superata. Kacper Zielski è un nuovo calciatore della Cavese. Il giovane centrocampista polacco classe 2002 arriva in prestito dal Genoa. Dopo una prima esperienza nelle giovanili del Naki Olsztyn, appunto in Polonia, nell'estate 2019 è approdato al Genoa, indossando le maglie della formazione Under 18 e della Primavera 1.

Lo score personale con il vivaio rossoblu è di 17 presenze e 1 gol nelle ultime due stagioni. Zielski è un interno di centrocampo che può anche agire da trequartista.

Intanto la società metelliana ha trovato un accordo per fruire dello stadio Domenico Sessa di Castel San Giorgio per alcuni allenamenti infrasettimanali. In particolare per le sedute mattutine. Il programma di questa settimana prevede infatti un'ulteriore seduta venerdì prossimo, dopo quella sostenuta questa mattina.

Domani la squadra di Pino Ferazzoli sarà impegnata in un test in famiglia contro la formazione Juniores.