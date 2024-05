Juve Stabia premiata dal presidente dell'Unione Industriali

Domani la partenza per Cesena, per l'ultimo atto della stagione regolare, poi il "rompete le righe" in attesa della nuova stagione, in quella serie B conquistata meritatamente sul campo.

La Juve Stabia è stata accolta ieri presso la sede dell'Unione Industriale di Napoli per ricevere l'ennesimo tributo all'impresa sportiva: «Il Presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, ha premiato il Presidente della S.S. Juve Stabia 1907, Andrea Langella, per la vittoria del campionato di serie C e la conseguente promozione in Serie B. La cerimonia si è svolta questo pomeriggio, presso la sede dell’Associazione imprenditoriale.

La società sportiva, che è iscritta a Unione Industriali Napoli, era presente con la dirigenza al completo, lo staff tecnico, medico e i calciatori. Il Presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci si è complimentato con l’intera società, evidenziando l’ottimo lavoro svolto dal Presidente Andrea Langella, da mister Guido Pagliuca e dal settore giovanile, serbatoio della prima squadra ‘sapientemente gestito dal responsabile Saby Mainolfi’.

Il Presidente Andrea Langella, a sua volta, ha ringraziato l’Unione Industriali Napoli per l’invito».