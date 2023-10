Al bivio della settima giornata l'Avellino incrocia il Potenza di Alberto Colombo. Alle 20.45, nel monday night del girone C e con il quarto sold out di fila (restano 70 tagliandi di Montergine) fatto registrare in un Partenio Lombardi dove la burocrazia continua a rallentare l'aumento della capienza, la squadra di Michele Pazienza ha l'obbligo di accelerare per rimediare allo stop subito la scorsa settimana oltre lo Stretto di Messina.

Una brusca frenata che ha lasciato il segno in classifica, con i lupi fermi a sette punti, e in infermeria, dove sono finiti in un sol colpo Cionek, Rigione e Patierno, e addirittura dietro la lavagna dei cattivi, con Benedetti che ha rimediato un rosso pesantissimo soprattutto per la gara di stasera.

Alla conta dei difensori di ruolo arruolabili, infatti, l'ex allenatore dell'Audace Cerignola si ritrova da ormai una settimana con il solo Erasmo Mulè a disposizione. Malgrado ciò, con l'intento di non «stravolgere le certezze tattiche finora impartite», Pazienza ha deciso lo stesso di restare ancorato al 3-5-2. Proposito che lo ha spinto, giovedì scorso, a chiedere ed ottenere la riabilitazione di Federico Casarini a scapito di Felice D'Amico, trequartista non più funzionale al suo progetto tattico. Una scelta dolorosa ma che, a partire da stasera, consentirà a Pazienza di tappare qualche buco proprio grazie alla duttilità dell'ex capitano dell'Alessandria. Avendo da ormai una settimana dirottato pure negli allenamenti Marco Armellino e Tommaso Cancellotti sulla linea arretrata davanti a Ghidotti, infatti, in mediana sarà proprio Casarini a vestire i panni della mezzala esperta che finora era stata interpretata dall'ex Modena.

Tra Tito, unico esterno a sinistra disponibile alla luce dell'assenza di Falbo, e Palmiero, confermato in cabina di regia, Casarini proverà soprattutto a tenere corta la squadra facendo da raccordo in una linea di centrocampo che sarà completata dall'estroso Varela e, quasi certamente, dallo scalpitante Sannipoli. Quest'ultimo, dopo settimane di adattamento sulla corsia opposta, avrà la possibilità di solcare la fascia destra esattamente come fatto la scorsa stagione a Latina dove è stato pure autore di cinque reti.

Per Ricciardi, anche lui in corsa per un posto da stantuffo a destra, si profila invece un impiego par time in difesa esattamente come sperimentato mercoledì in Coppa Italia. Un test che a mister Pazienza è risultato utile per misurare pure il grado di preparazione di Gabriele Gori e Michele Marconi. In questo caso, al di là della rete di pregevole fattura realizzata dall'ex viola, Gori appare in netto vantaggio sull'ex Sudtirol per affiancare l'insostituibile Lorenzo Sgarbi.

A far propendere la bilancia verso questa decisione è anche la maggiore mobilità di Gori che, unita a quella di Sgarbi, potrebbe risultare fondamentale contro una coppia molto fisica, ma non certo velocissima, come quella lucana composta da Sbraga e Monaco.

Con il tallone d'Achille biancoverde localizzato chiaramente in difesa, del resto, tatticamente mister Pazienza potrebbe tentare di impostare una gara prettamente offensiva valutando i rischi in cui potrebbe comunque incorrere alzando di troppo il baricentro.