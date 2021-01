Clamoroso in casa Juve Stabia. Dopo l’addio di Romero, la giornata si chiude con il passo d’addio del difensore Codromaz, ma soprattutto del portiere Tomei, tra i migliori in assoluto di questo primo scorcio del campionato. Prelevato in estate dal Siracusa, dopo l’infortunio di Russo (che a questo punto tornerà tra i pali come nello scorso anno prima dell’arrivo di Provedel), Tomei era una delle certezze dell’undici di Padalino.

A portarlo lontano dalla Juve Stabia e da Castellammare, però, non tanto il momento di crisi dei gialloblù, quanto inderogabili questioni familiari che lo porteranno, probabilmente, a giocare al nord. Discorso simile anche per Codromaz che, giunto dalla Triestina, non si è mai realmente ambientato al sud. Per Pavone due uscite non da poco, con la necessità, a questo punto, di riassestare la rosa, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, per una vera e propria rivoluzione rispetto alla squadra costruita in estate dall’ormai ex diesse Ghinassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA