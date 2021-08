Eusepi alla Juve Stabia, colpo grosso in attacco per Novellino

È della Juve Stabia il colpo da novanta delle ultime ore di mercato in serie C. Il diesse Rubino consegna alla rosa di Novellino il tanto atteso bomber, e lo fa con un calciatore che rappresenta un autentico lusso per la categoria, l'ex Benevento Umberto Eusepi.

«La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo dall'U.S. Alessandria Calcio 1912, dell’attaccante Umberto Eusepi classe ’89. Il calciatore, nato a Tivoli, è cresciuto calcisticamente nella Roma e ha vestito, tra le altre, le maglie della Reggiana, Pavia, Ancona, Varese, Carpi, Pro Vercelli, Perugia, Benevento, Salernitana, Pisa, Avellino e Novara».

Queste le sue prime dichiarazioni: «Non vedo l’ora di cominciare a giocare con questa maglia, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore della Juve Stabia. Non vedo l’ora di esultare insieme ai nostri tifosi, ho sentito parlare del loro calore, questa è una piazza di straordinaria importanza».

Eusepi ha scelto il 9 come numero di maglia.