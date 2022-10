Coppa Italia, il Giugliano fa visita al Latina

Prima di Coppa Italia per il Giugliano di Lello Di Napoli, reduce dalla sconfitta in campionato sul campo del Messina. I tigrotti saranno impegnati domani (ore 21) in trasferta sul campo del Latina, già affrontato tre settimane fa in campionato. Una gara che si preannuncia molto equilibrata fra due squadre che in questa prima parte di stagione hanno avuto un rendimento altalenante.

Meglio il Giugliano, ad ogni modo, che si è fatto apprezzare anche per la buona qualità del gioco espresso e per i risultati ottenuti davanti al pubblico amico. Il tecnico dei gialloblu, Raffaele Di Napoli, sembra intenzionato a dare vita a un ampio turn over.