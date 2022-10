Coppa Italia, Latina-Giugliano 0-2, espugnato lo stadio Francioni

Gara senza storia: il Giugliano si impone (2-0) a Latina, superando i padroni di casa nel primo turno di Coppa Italia. I gialloblu non risentono del turn over varato dal tecnico Raffaele Di Napoli e giocano in scioltezza per quasi tutti i novanta minuti.

Le reti che decidono l'incontro sono firmate da Di Dio (nel primo tempo) e Rizzo, l'attaccante argentino, in avvio di ripresa. Buona la prova dei giocatori meno utilizzati fin qui da Di Napoli: in campo, fin dal primo minuto, si sono rivisti il brasiliano Felippe, Kyeremateng, Rizzo e Ghisolfi. Domenica sarà di nuovo campionato: il Giugliano affronterà il Francavilla al Partenio-Lombardi di Avellino.