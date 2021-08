Coppa Italia, i lupi sfidano la Ternana in campo alle 18,30

Prima sfida ufficiale per l'Us Avellino. I lupi sono impegnati domenica 8 agosto nel turno preliminare di Coppa Italia contro la Ternana. La sfida sarà sul campo degli umbri. Fischio di inizio alle 18,30.

Gli uomini di mister Piero Braglia affronteranno la formazione che ha conquistato la promozione in serie B nella passata stagione. Un primo test importante per i biancoverdi reduci dal ritiro in terra abruzzese, a Roccaraso. Nelle amichevoli finora disputate sono emerse ancora delle lacune. Ma sono diversi anche gli spunti interessanti.