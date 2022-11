Coppa Italia C, l'Avellino vince il derby con la Turris (1-0) e va agli ottavi

L’Avellino agguanta gli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C. Sul campo dello stadio Partenio-Lombardi i lupi hanno conquistato il derby contro la Turris. E’ bastato il gol di Ceccarelli per superare gli avversari ed entrare nel gruppo delle migliori sedici. La rete è stata siglata su calcio di rigore al sedicesimo della ripresa. Il penalty è arrivato in seguito all’atterramento in area dello stesso Ceccarelli da parte di un calciatore corallino. Ceccarelli dal dischetto non sbaglia. Per gli irpini un’altra prestazione ok grazie alla cura Rastelli, dopo gli ultimi match di campionato.

AVELLINO-TURRIS 1-0

MARCATORI: 18' st Ceccarelli rig. (A).

AVELLINO (4-3-2-1): Forte; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Maisto, Franco (1' st Gambale), Garetto (35' st Dall'Oglio); Ceccarelli (24' st Russo), Guadagni (1' st Matera); Kanoute (40' st Tito). A disp.: Pane, Pizzella, Illanes, Rizzo A., Sbraga, Scognamiglio, Casarini, Trotta. All.: Rastelli.

TURRIS (4-4-2): Donini; Vitiello, Di Nunzio, Boccia, Frascatore; Ercolano, Ardizzone (14' st Taugourdeau), Acquadro (36' st Contessa), Haoudi (14' st Gallo); Stampete (27' st Maniero), Longo. A disp.: Perina, Fasolino, Aquino, Manzi, Finardi, Invernizzi, Nocerino, Rizzo E.. All.: Di Michele.

ARBITRO: Sig. Simone Taricone della sezione di Perugia.