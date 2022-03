Covid e infortuni, in campo con il Palermo un Avellino dimezzato

Basterà mezza squadra dell'Avellino per battere un Palermo rigenerato dalla cura di Silvio Baldini? E' con questo interrogativo che alle 14.30, giocando d'anticipo rispetto a Catanzaro e Bari in campo tre ore dopo, i tifosi biancoverdi si recheranno al Partenio-Lombardi per sostenere la squadra di Carmine Gautieri.

Rilanciati dai sette punti raccolti nel post gestione Braglia, gli irpini hanno la concreta possibilità di sfruttare lo scontro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati