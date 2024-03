Alla vigilia del ritorno in campo contro il Brindisi, Michele Pazienza ritroverà questa mattina la parola per presentare il match contro il fanalino di coda del girone C.

La gara, almeno sulla carta, non appare proibitiva ma nasconde chiaramente tutti i rischi di una sfida in cui l'avversario non ha nulla da perdere mentre l'Avellino, in un girone di ritorno finora disastroso in cui ha perso 8 punti rispetto al Benevento e 5 alla capolista Juve Stabia, non può permettersi nemmeno il minimo errore.

Concetto che Pazienza non ha bisogno di ribadire ai propri ragazzi che nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, ritroverà al Partenio Lombardi per la rifinitura. Nel chiuso e nel silenzio di uno stadio dove ieri ha fatto capolino una piacevole sfera di sole, il tecnico svelerà probabilmente quest'oggi la formazione che affronterà i pugliesi.

L'undici iniziale, inevitabilmente, sarà condizionato dal sistema di gioco che il trainer intenderà applicare contro un avversario che potrebbe anche rinunciare al suo classico 3-5-2 optando per uno schieramento più prudente. Da qui il solito enigma di Pazienza che in settimana ha lavorato sul doppio canovaccio del vecchio 3-5-2, rispolverato nelle ultime due sfide, e del 4-3-3, che ha manifestato più di qualche crisi di rigetto nella fase di applicazione. Un dilemma su cui rifletterà anche oggi facendosi influenzare soprattutto dalle risposte di alcuni calciatori che scalpitano per ritagliarsi uno spazio.

Al di là dei sempre meno impiegati specialmente dall'inizio Mulè, Pezzella, Marconi e Dall'Oglio, ci sono elementi come Tito, Patierno e Russo che fremono per tornare a farsi notare sotto la luce dei riflettori.

Tre calciatori che si sono allenati a pieno regime ma restano in competizione con chi finora li ha sostituiti. Per tutti la concorrenza appare sfrenata a partire dal capitano che, in caso di 3-5-2, si troverà a competere con un Liotti sempre più convincente e un D'Ausilio che sta provando a farsi apprezzare, specialmente in casa, da quinto agendo in posizione ibrida.

Più o meno la stessa condizione di bomber Patierno che, dopo tre gare da spettatore con la scena lasciata a Gori, spera di riappropriarsi del ruolo indipendentemente dal modulo che Pazienza intenderà adottare. Una riflessione a parte, invece, merita Raffale Russo che, nel grigiore generale di Francavilla Fontana, è stato tra i pochi a lanciare qualche barlume di positività confermando i progressi fatti intravedere contro il Catania non solo in occasione del gol.

L'ex Messina, soprattutto in caso di virata sul 4-3-3, potrebbe ottenere la sua prima chance da titolare in campionato andando a completare il tridente con Sgarbi e Patierno. Dall'inizio o a gara in corso, l'impressione è quella che per Russo possa esserci comunque spazio anche per continuare a mettere minuti nelle gambe. Confermato in rosa da Pazienza e Perinetti anche nel periodo più buio della sua convalescenza, del resto, Russo è nelle intenzioni dello staff tecnico un potenziale valore aggiunto da sfruttare nella post season.

A proposito di spareggi va segnalata la modifica del calendario. Queste le novità sostanziali: Fase Play Off del girone, primo turno in gara unica sabato 4 Maggio; secondo turno, sempre in gara unica, martedì 7 Maggio. L’11 maggio, il primo turno di andata del playoff nazionale con ritorno fissato il 14. Chi arriverà secondo, invece, entrerà in scena sabato 18 maggio (il 21 il ritorno). Da qui usciranno le semifinaliste che si affronteranno sabato 25 e martedì 28 Maggio. Il 2 e 9 giugno la finale per la B.