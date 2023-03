Crisi Giugliano, Di Napoli ammette: «Con l'Avellino ho commesso degli errori»

È crisi in casa Giugliano, che non vince in casa dallo scorso 4 dicembre e reduce da due sconfitte consecutive. Il tecnico Raffaele Di Napoli non accampa alibi e si assume le responsabilità per la sconfitta rimediata nell'ultimo turno contro l'Avellino.

«Mi prendo le responsabilità della sconfitta - ammette l'allenatore del Giugliano - Avrei dovuto sostituire Zullo, che era già ammonito. Dobbiamo diventare un po' più pragmatici, ma totale fiducia in questi ragazzi».

Il tecnico dei tigrotti aggiunge: «Alla squadra non posso dire nulla se non di tenere duro, di perseverare. Non è vero che con l'Avellino, almeno nel secondo tempo, non abbiamo giocato. Fino all’espulsione abbiamo concesso molto poco, poi la partita ha avuto tutta un’altra storia. È un campionato molto livellato. Con due vittorie si va su, con due sconfitte si va giù. Non ci accontentiamo e guardiamo avanti con ottimismo».