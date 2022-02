Crisi Juve Stabia, la società chiede sostegno alla piazza

La crisi della squadra, il rischio di esonero per Sottili qualora martedì non dovesse arrivare la svolta contro il fanalino di coda, la Vibonese, il post Social del socio Giuseppe Langella “È stata una delusione totale ormai martedì è l’ultima spiaggia se non si cambia direzione sarà pulizia totale”, in casa Juve Stabia la crisi di gioco e risultati rischia seriamente di far saltare il banco, unita alla vicenda societaria con il club in attesa dell’esito dell’istanza al Tribunale per provare a rottamare i debiti che pesano come un macigno sul bilancio. Nel ruolo inedito di “pompiere”, senza disdegnare un passaggio su tutti i temi del caso, il direttore generale, l’avvocato Todaro, prova a spegnere il focolaio gialloblù: “Abbiamo fiducia nelle scelte di Sottili, nel solo lavoro, ovviamente nel calcio sono sempre i risultati a determinare le decisioni della società. Nella prima parte della sua conduzione tecnica le cose erano andate secondo le aspettative, vedremo nelle prossime gare se finalmente riusciremo a superare il momento difficile. Novellino? L’esonero era stato dettato anche dal fatto che lui aveva avuto la squadra a disposizione fin dal ritiro (in realtà la rosa era stata completata ben oltre la prima di campionato n.d.a.), non è la stessa situazione”. Il mercato di gennaio sembrerebbe aver indebolito la squadra. “Non credo, Sono andati via elementi importanti, al loro posto qualche giovane a completare la rosa, ma non sono i singoli a determinare un campionato, semmai lo può essere il collettivo, come lo scorso anno. Sicuamente l’essere rientrati in certi parametri finanziari ci consente di ragionare diversamente, anche se è innegabile che un elemento come Marotta, voluto da me fortemente un anno fa, ci consentì un salto in avanti che oggi non abbiamo ancora visto”. Il debito. Troppe le voci, troppe le cose che circolano in città negli ambienti sportivi, addirittura si era ipotizzato ad un debito quasi raddoppiato rispetto al 2017, a dispetto del paracadute della retrocessione, e della cessione di Forte. “Forte lo abbiamo ceduto ad una cifra importante, ma con pagamento in tre tranche, quindi non abbiamo ancora fatto cassa. Quanto ai debiti, sono ancora quelli del 2017, non ci sono stati aumenti, abbiamo fatto vari tentativi di rottamazione, è noto a tutti l’ultimo, che potrebbe consentire alla società di ragionare diversamente in chiave futura”. Il dirigente boccia nuovamente la scelta di Walter Novellino, chiudendo di fatto ad un suo possibile ritorno in caso di cambio in panchina: “Personalmente credo che le colpe degli insuccessi, al pari dei meriti delle vittorie, vadano condivisi tra tutti. Il mio rammarico è non aver potuto dedicare quest’anno le stesse energie alla Juve Stabia, e di non aver condiviso la scelta tecnica iniziale, scelta che poi non ha dato i suoi frutti con tutto quello che ne è seguito”. Infine l’appello ai tifosi: “Dobbiamo restare uniti, sereni, in un momento difficile. Abbiamo tutte le risorse per venirne fuori, questo è un momento cruciale per la nostra stagione”.