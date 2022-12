Crotone-Gelbison, probabili formazioni: De Sanzo recupera Faella, Graziani e Nunziante

La Gelbison che arriva da pareggi senza reti è attesa dalla difficile trasferta dello Scida contro il Crotone che è la principale antagonista della capolista Catanzaro per il salto tra i cadetti.

Per questa gara l'allenatore della formazione cilentana Fabio De Sanzo, recupera tre pedine: gli attaccanti Faella e Graziani e il centrocampista Nunziante che ha scontato il turno di squalifca.

Nel presentare il confronto con la corazzata Crotone, il tecnico dei cilentani è apparso sereno: «Andremo in campo con la solita tranquillità consapevoli che avremo di fronte una squadra che arriva dalla serie B e presenta elementi di categoria superiore. Di certo ci servirà la partita perfetta, non sarà facile scardinare una difesa che in casa appare blindata. Siamo certi che troveremo una delle formazioni più forti dell'intera serie C».

Restano ancora out Statella, Correnti, Bonalumi e Sorrentino. La gara avrà inizio alle 17.30 e sarà diretta da Caldera di Como.