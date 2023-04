Crotone-Giugliano 3-1, sfuma il sogno playoff

Sfuma il sogno playoff. Il Giugliano esce sconfitto (3-1) dallo Scida di Crotone pur giocando un buon primo tempo. I gialloblu di Di Napoli, aritmeticamente già salvi, pagano dazio per i consueti errori difensivi.

La gara si sblocca dopo appena tre giri di lancette: è D'Errico a portare in vantaggio i padroni di casa, seconda forza del girone C. I calabresi, implacabili in area di rigore, raddoppiano al 27' con Cernigoli. Il Giugliano non sta a guardare e in qualche occasione riesce a rendersi pericoloso.

Gli uomini di Di Napoli potrebbero accorciare le distanze sul finire del tempo, ma il gol arriva solo all11' della ripresa. E' Rizzo l'autore della rete che alimenta ancora qualche flebile speranza di rimonta. I rossoblu di Zauli chiudono il conto al 13': è il bomber Chiricò a fissare il punteggio sul 3-1.