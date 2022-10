Crotone-Juve Stabia 1-0, allo Scide decide il gol di Gomez

È l’ex di turno, Guido Gomez, a gelare la Juve Stabia a Crotone. Gialloblù vicinissimi al quarto risultato utile di fila a cospetto della capolista, ma alla mezzora il gol su punizione della punta pitagorica nega all’undici di Colucci quel passettino ulteriore in classifica che, meritato, avrebbe consentito di restare nelle primissime posizioni della zona playoff.

Juve Stabia con qualche novità per gli acciacchi di Cinaglia e la scelta del tecnico di far rifiatare Berardocco e Silipo con Tonucci, Scaccabarozzi e Bentivegna subito nella mischia.

Un primo tempo di contenimento per i campani, con Chiricò, Gomez, e soprattutto Tribuzzi che si affacciano dalle parti di Barosi. Nel finale Juve Stabia vicina al possibile vantaggio con la punizione di Bentivegna. Nella ripresa il Crotone prova a mostrare i muscoli, ma la tenuta della retroguardia stabiese non sembra cedere di un metro. Non a caso il gol del vantaggio, e del successo della capolista arriva solo al 25’ quando Gomez, su punizione, cerca e trova la sassata su cui nulla può l’estremo stabiese.

La Juve Stabia fa tremare Branduani con Pandolfi e Ricci nel finale, ma senza fortuna, e torna a casa sia pure a testa alta, ma senza muovere la classifica.