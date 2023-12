Crotone-Juve Stabia, Pagliuca: «Un impegno arduo da affrontare con umiltà»

Una vigilia di entusiasmo quella che accompagna La Juve Stabia alla sfida di domani sera (18:30) a Crotone. La vittoria con il Benevento della scorsa settimana al Menti ha sicuramente portato felicità nella piazza, e maggiore convinzione nel gruppo delle proprie potenzialità.

«Dobbiamo prima di tutto ritrovare l'umiltà che abbiamo avuto fino ad oggi - ha detto in conferenza stampa Guido Pagliuca - I ragazzi devono avere il morso, la voglia di giocare e divertirsi, senza sentire le pressioni del momento. Guai a pensare ancora al Benevento, questa è un'altra partita, contro una squadra che sa come metterci in difficoltà».

Senza Piscopo il Piovanello, uno squalificato, l'altro infortunato, sarà una Juve Stabia inedita dalla cintola in poi.

Il tecnico è rammaricato soprattutto per la decisione di vietare la trasferta agli stabiesi: «Sappiamo quanto conta l'apporto del nostro pubblico, quanto i tifosi siano importanti per i nostri ragazzi - conclude Pagliuca - Purtroppo non ci saranno, e sarà nostro compito giocare e cercare di far bene anche per loro».