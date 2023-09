Crotone-Turris, probabili formazioni: «Ci sarà qualche rotazione»

Lavoro di rifinitura al Liguori per la Turris e poi partenza alla volta del ritiro di Crotone. Secondo, vibrante appuntamento in campionato per i corallini, reduci dall’esaltante tris imposto nella gara d’esordio al Benevento. «Buonissima squadra il Crotone», avverte mister Caneo.

«L’ho visto all’opera contro il Catania e mi è parso organizzato, dotato di grande tecnica e fisicità. Del resto è stato costruito per vincere. Dobbiamo stare molto attenti».

Rotazioni in vista – Squadra che vince non si tocca, ma con qualche possibile eccezione in vista del match in programma allo stadio Ezio Scida. Si profila una partenza da titolare per Paolo Frascatore: «Si è allenato bene già prima del Benevento ed ora è completamente proiettato sulla Turris e sul gruppo, quindi penso partirà titolare». Ma non sarà l’unica variazione rispetto all’undici iniziale di sette giorni fa: «In effetti potrebbe non essere l’unico cambiamento. Proporremo qualcosa in alternativa perché in generale soino contento di tutti. Abbiamo una rosa importante e quindi ognuno può giocare al posto dell’altro. Voglio tenere tutti dentro la partita». Conferma in vista, invece, per Nocerino. «Un buon calciatore, che può far bene e dare sostanza e prospettiva».

Nuova partenza dalla panchina per D’Auria: «Sono contento di averlo, mi mette in difficoltà, ma devo dare continuità al mio pensiero di squadra e di gruppo d’attacco».

Sul modulo - Confermato, naturalmente, il 3-4-3: «Rappresenta la nostra identità, poi è chiaro che a gara in corso tutto può accadere, ma quello è il nostro modo di giocare e di interpretare le partire, in cui ci riconosciamo e su cui abbiamo lavorato».

In chiusura, un passaggio sul significativo apporto ricevuto dal pubblico contro le streghe: «Sono rimasto colpito. Spero di dare alla nostra gente questa energia e tutta questa voglia di essere protagonista. Mi è piaciuto il sostegno soprattutto dopo lo svantaggio, pè un segnale di grande maturità, che dà fiducia ai ragazzi».