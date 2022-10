Turris, poker Crotone al Liguori: 4-2, trema la panchina di Padalino

Al Liguori passa il Crotone. Turris travolta con un perentorio 4-2. Un’altra disfatta – l’ennesima – per i corallini, che nelle ultime sei gare hanno raccolto solo quattro punti, incassando ben 17 reti. Numeri impietosi, che a fine gara hanno fatto esplodere la ferma contestazione del pubblico di casa all’indirizzo del tecnico Pasquale Padalino, già finito nell’occhio del ciclone per le dichiarazioni del post gara del Viviani. A forte rischio, adesso, la panchina del tecnico foggiano.

La gara – Padalino cambia ancora. Dopo la rovinosa sconfitta di Potenza – con tanto di strascico al veleno –, il tecnico corallino, beccato da una parte di tifosi già al momento dell’ingresso in campo e costretto a rinunciare agli infortunati Manzi e Giannone, torna al 4-3-3. In difesa, quindi, l’inedita coppia centrale Di Nunzio-Frascatore, con Boccia e Contessa ad agire sulle corsie; mediana con Finardi, Gallo e Haoudi; in avanti Santaniello, Leonetti e Maniero.

Un minuto e Kargbo va al tir su crosso di Calapai: la posizione è parecchio favorevole ma la mira è alta. Ancora Crotone al minuto 8. Caparbio l’affondo di Tribuzzi, che entra in area e va al tiro da posizione defilata, trovando l’efficace opposizione di Perina. Replica Turris un minuto più tardi con Leonetti: murata da Giron la sua conclusione. Al 13’ il vantaggio corallino nel segno di Maniero, che insacca d’opportunismo, correggendo in rete un tiro cross proprio di Leonetti. Ci riprova Maniero, stavolta di testa da posizione ravvicinata, chiamando Branduani all’intervento decisivo. Sul fronte opposto pericoloso in due occasioni Chiricò, che prima ci prova dalla distanza scheggiando il palo alla sinistra di Perina, e poi chiama il portiere corallino ad una decisiva opposizione. La Turris è propositiva ma concede qualcosina di troppo dietro. Ne approfitta per bene il Crotone, che la ribalta in tre minuti, tra il 29’ ed il 32’. Prima Kargbo – sul filo del fuorigioco – firma il pari dopo una conclusione rimpallata di Giron, poi Gomez fa 2-1 di testa, svettando in area indisturbato sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Haoudi ci prova con un tiro a giro allo scadere della prima frazione, ma rimedia solo un corner.

Nella ripresa, sei minuti e il Crotone cala il tris. Lo realizza Tribuzzi con una gran conclusione sotto la traversa propiziata da un errato disimpegno di Di Nunzio. Subito dopo, il primo cambio ospite: dentro Giannotti a rilevare Awua. Maniero ci prova in acrobazia al 12’ sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina ma conclude sopra la traversa. Al 18’ lancio in profondità ad innescare Santaniello, anticipato da Branduani in uscita; ci riprova Santaniello in acrobazia, ma senza inquadrare la porta; murata invece la conclusione di Leonetti. Accorcia la Turris al minuto 26 con Maniero, che di testa – su assist di Contessa – firma la sua personale doppietta. Cambi per i due tecnici: nel Crotone Vitale per Tribuzzi e Mogos per Giron; nella Turris Ercolano per Finardi. Perina sventa su punizione da posizione defilata, poi Boccia intercetta proprio sulla linea di porta una velenosa deviazione di Kargbo. Al 34’ veementi le proteste dei corallini per un intervento in area – parso netto – ai danni di Maniero; sugli sviluppi arriva il poker Crotone nel segno di Chiricò, servito da Kargbo. È la ventesima rete subita dalla Turris, peggior difesa del girone (con 19 reti al passivo Messina e Fidelis Andria). Nel finale ci provano per la Turris Frascatore e Santaniello, ma senza esito. Finisce 4-2, con la veemente contestazione del Liguori all'indirizzo di Padalino.